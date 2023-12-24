Володин заявил, что Байден лишает США последнего преимущества

Президент США Джо Байден лишает страну последнего преимущества в виде американского доллара, подписав указ, позволяющий отключать иностранные банки от финансовой системы Штатов за нарушение антироссийских санкций.
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