«Успешно завершившиеся выборы в Государственную Думу стали, по всей видимости, последними, проведенными в формате ХХ века — века завершения индустриальной эпохи», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, размышляя о значении территориального фактора и влиянии ДЭГ на ход и итоги выборов.
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