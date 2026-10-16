«Успешно завершившиеся выборы в Государственную Думу стали, по всей видимости, последними, проведенными в формате ХХ века — века завершения индустриальной эпохи», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, размышляя о значении территориального фактора и влиянии ДЭГ на ход и итоги выборов.