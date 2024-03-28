На матч «Интера» Месси с «Нью-Инглэнд Революшн» в апреле продано более 60 000 билетов. Рекорд посещаемости клуба из Бостона – 61 316 зрителей в 2002-м

«Нью Инглэнд Революшн» примет «Интер Майами», в составе которого выступает Лионель Месси, 27 апреля. В среду клуб объявил, что на матч продано уже более 60 000 билетов, еще около 5 000 билетов остается в наличии.
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