Ученые спрогнозировали мощное извержение вулкана на Камчатке в ближайшие дни

Политика как она есть

В ближайшие дни на Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Безымянный. Вероятность этого спрогнозировали ученые из Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), передает РИА Новости.