Политика как он...
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Политика как она есть

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Ученые спрогнозировали мощное извержение вулкана на Камчатке в ближайшие дни

Ученые спрогнозировали мощное извержение вулкана на Камчатке в ближайшие дни

В ближайшие дни на Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Безымянный. Вероятность этого спрогнозировали ученые из Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), передает РИА Новости.

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