Московские профсоюзы украсили Звездный городок саженцами в честь Дня космонавтики

Делегация московских профсоюзов отметила День космонавтики в Звездном городке. Они передали саженцы сосны для Аллеи Героев и возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину, участвуя в мероприятиях с местными жителями и представителями Центра подготовки космонавтов.