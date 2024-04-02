Готовящиеся к войне с КНР морпехи США учитывают происходящее на Украине

США продолжают готовиться к будущей войне с КНР в АТР. Основной ударной силой американцев должна стать морская пехота, которая сейчас меняет концепцию своей логистики и учитывает происходящее на Украине в структуре боевой подготовки.
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