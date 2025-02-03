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Несекретные материалы

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Эксперт: революция малых ядерных реакторов уже началась

Эксперт: революция малых ядерных реакторов уже началась

Пока зеленые технологии и возобновляемые источники терпят крах и убытки, другой безвредный способ получения тепла и электричества, как раз находится в расцвете и предлагает единственное решение назревшей проблемы.

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