Эксперт: революция малых ядерных реакторов уже началась

Пока зеленые технологии и возобновляемые источники терпят крах и убытки, другой безвредный способ получения тепла и электричества, как раз находится в расцвете и предлагает единственное решение назревшей проблемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии