Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о взыскании с Василия Магащука и Ирины Романовой 32,4 млн рублей за самовольно возведенный в Адлерском районе семиэтажный дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Россия – плохая ...
- Минобороны сообщи...
- "В крови будет ве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым