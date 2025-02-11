В Госдуме призвали запретить продажу муляжей медалей

Депутат Хамитов: нужно законом запретить продажу муляжей государственных наград Продажу муляжей государственных наград на маркетплейсах необходимо запретить на законодательном уровне, заявил «Парламентской газете» депутат Амир Хамитов.
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