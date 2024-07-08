Песков: Орбан пытается понять суть разногласий сторон украинского конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал от российского коллеги Владимира Путина никакого сообщения, чтобы передать его американскому лидеру Джо Байдену, поскольку в настоящее время цель венгерского политика — понять разногласия сторон конфликта на Украине.