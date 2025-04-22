ВСУ попытались вернуть позиции в ЛНР в период перемирия

На сватовско-кременском направлении Луганской народной республики зафиксированы попытки ВСУ вернуть ранее утраченные позиции, все атаки были отражены, заявил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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