Генменеджер «Сан-Хосе»: «Кяхкенен показал, что у него есть потенциал стать первым номером в НХЛ»

Генменеджер «Сан-Хосе» считает, что Каапо Кяхкенен может стать номером 1 в команде. Клуб подписал 25-летнего финна на 2 года с кэпхитом 2,75 миллиона долларов.
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