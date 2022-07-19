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Генменеджер «Сан-Хосе»: «Кяхкенен показал, что у него есть потенциал стать первым номером в НХЛ»

Генменеджер «Сан-Хосе» считает, что Каапо Кяхкенен может стать номером 1 в команде.  Клуб подписал 25-летнего финна на 2 года с кэпхитом 2,75 миллиона долларов.

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