Гребнев хочет увидеть бой Махачева с Эдвардсом

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Гребнев ответил на вопрос, с кем стоит провести следующий поединок чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянину Исламу Махачеву после победы над австралийцем Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
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