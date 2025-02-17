Платежом опасен: в РФ появились первые мошенничества с цифровым рублем

В России зафиксированы первые случаи обмана пользователей, связанные с темой цифрового рубля. Среди видов мошенничества — фишинговые сайты, которые предлагают сохранить свои накопления и оказывают консультативные услуги по цифровому рублю, спам-рассылки с предложением купить его по выгодному курсу, продажа накопителей, якобы хранящих цифровые рубли, а также телефонные мошенничества с предложением перевести сбережения на «безопасный цифровой счет».