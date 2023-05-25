Российский посол: Северная Корея не поставляет снаряды в Россию

Посол Российской Федерации в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что речи о поставках Пхеньяном боеприпасов России не идет, поскольку КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
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