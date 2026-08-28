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Что приключилось на этот раз? Зеленский просил защиту, а получил комплексы, которые не работают

Что приключилось на этот раз? Зеленский просил защиту, а получил комплексы, которые не работают

Франция и Италия поставят для ВСУ восемь новейших ЗРК SAMP/T NG, которые не смогут сбивать баллистические ракеты ВС РФ.

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