Протесты фермеров, начавшиеся на территории Бельгии, против сельскохозяйственной политики, проводимой Евросоюзом, которые начались в Брюсселе с конца января, были организованы с опорой на поддержку аналитического центра MCC Brussels.
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