Сопредседатель ВСП Жулёв: данные прежней КТ смогут учитывать при диспансеризации

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв рассказал, что с 1 сентября в диспансеризации начнут использовать новую форму №131/у, где подробнее фиксируются сердечно-сосудистые и когнитивные риски, показатели липидного обмена и скрининг на гепатит С.
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