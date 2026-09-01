Angela Lansbury's Career-Defining Murder She Wrote Role Was Created For A '70s Sitcom Legend

Angela Lansbury is best remembered for the role of amateur sleuth Jessica Fletcher, but the creators of "Murder, She Wrote" initially had someone else in mind.
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