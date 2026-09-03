Мальтийского магната отмазали от обвинений в ликвидации журналистки

Мальтийский магнат признан невиновным в причастности к убийству журналистки Дафны Каруаны Галиции. Йорган Фенек оправдан по обоим пунктам обвинения, выдвинутым против него в связи с убийством журналистки в 2017 году, которое вызвало возмущение во всём мире.