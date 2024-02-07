Интервью Путина Такеру Карлсону

СК

Сергей Ковалев

не идеализировал бы Трампа, ибо он такой же продукт больших денег, как и Байден. его терки с демократами ни что иное, как милые бранятся. нет антагонизма противоречий, вся возня за кресло. даже принимая во внимание относительный национализм республиканцев - "Америка прежде всего", - нельзя не понимать главного - вся возня внутри капитализЬма, выросшего до уровня глобализЬма, упершегося в стену отсутствия, даже сокращения!, кормовой базы, следовательно, никакая традиционная экспансия, как единственный инструмент роста, а сегодня речь уже о простом поддержании привычного уровня, невозможна принципиально. не зависимо от инструментария экспансии - деньги это, включая бумаги разновеликие, технологии, или материальные ценности. т.е. продлить существование конкретно США можно за счет затягивания ремня на штанах, возврата к производительному труду и ... собственному рынку? - тут немного условно, рынок безусловно шире, но об ограничениях см. выше. в итоге два полюса - они и мы. и тогда весь вопрос сведется к тем идеям, на которых смогут опиреться стороны. т.е., простыми словами, США и Ко так или иначе придется формулировать некие новые для себя пути движения вперед, отличные от традиционных для частного капитала, см. классику М-Л. здесь нового ничего нет и быть не может. но в этом же "флаконе" и формулировки БРИКС+, как растущей альтернативе. оставаясь внутри болота частного капитала этот центр силы не сможет не то что опережать, но даже и догонять т.н. развитых, ибо необходимо создать еще и свои наднациональные институты, способные быстро и эффективно формулировать новые задачи в новых условиях... т.о. в ответах ВВП видим отрицание западной пирамиды глобальной власти, но не видим собственной внутренней для стран-партнеров идеи. что чревато...