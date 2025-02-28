Самый экстравагантный вариант Lada 4×4 «Lada Gorbi»

5 апреля мировой общественности был представлен юбилейный год отечественного вездехода Нива. Машина действительно легендарная и популярная не только у отечественных любителей загородных путешествий и автотюнинга, но и у зарубежных.
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