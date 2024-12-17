Британка лишилась обеих ног, списав тревожные симптомы на свой возраст

57-летняя женщина начала испытывать дискомфорт в стопе и не поспешила к врачам.В английском графстве Лестершир местная 57-летняя жительница Саманта Уайлз лишилась ног из-за болезни, которую она сочла "возрастными" изменениями.
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