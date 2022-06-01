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Против Алины Кабаевой ввели новые санкции

Против Алины Кабаевой ввели новые санкции

Канада на фоне военной спецоперации РФ на Украине ввела санкции против 22 россиян, среди которых глава совета директоров "Национальной медиа группы" Алина Кабаева и дочери российского миллиардера Михаила Фридмана, Лариса и Екатерина Фридман.

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