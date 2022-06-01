Против Алины Кабаевой ввели новые санкции

Канада на фоне военной спецоперации РФ на Украине ввела санкции против 22 россиян, среди которых глава совета директоров "Национальной медиа группы" Алина Кабаева и дочери российского миллиардера Михаила Фридмана, Лариса и Екатерина Фридман.