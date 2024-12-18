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Подозреваемый в убийстве Кириллова совершил теракт из-за денег и паспорта ЕС

Подозреваемый в убийстве Кириллова совершил теракт из-за денег и паспорта ЕС

Гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, пошел на преступление из-за денег и европейского паспорта.

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