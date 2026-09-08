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Миллион рублей за переезд. На Алтае открыли дополнительный набор для "Земского тренера"

Миллион рублей за переезд. На Алтае открыли дополнительный набор для "Земского тренера"

Специалисты смогут получить выплату за работу в спортивных организациях малых городов, поселков и сел региона В Алтайском крае с 7 сентября стартовал дополнительный прием документов на участие в программе "Земский тренер".

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