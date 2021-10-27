Мировое обозрение

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Российские морпехи спасли от пиратов в Гвинейском заливе 20 украинцев, россиянина и румына

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Экипаж контейнеровоза, который освободили в понедельник российские морские пехотинцы в Гвинейском заливе, включал в том числе 20 граждан Украины, сообщил журналистам командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Варик.

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