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36-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Ефремове

36-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Ефремове

Авария произошла 30 июля в 12:03 дня на пересечении улиц Строителей и Мира в Ефремове. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 36-летний водитель, лишенный права управления, за рулем мотоцикла &quot;Ямаха&quot;, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в бордюрное ограждение.

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