36-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Ефремове

Авария произошла 30 июля в 12:03 дня на пересечении улиц Строителей и Мира в Ефремове. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 36-летний водитель, лишенный права управления, за рулем мотоцикла "Ямаха", не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в бордюрное ограждение.