"Оземпик" снижает риск развития рака в два раза

Популярный среди звёзд "Оземпик" и другие препараты для диабетиков, которые часто используются не по назначению, а для похудения, могут вдвое уменьшить риск развития онкологических заболеваний, связанных с ожирением.
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