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Казан ЦУМында «Россия халыклары телләрендә әкиятләр укыйбыз» дип аталган чара узды

Казан ЦУМында «Россия халыклары телләрендә әкиятләр укыйбыз» дип аталган чара узды

Казанның «Уникаль осталык үзәге»ндә «Россия халыклары телләрендә әкиятләр укыйбыз» дип исемләнгән чара узды.

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