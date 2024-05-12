Маск сравнил работу ФРС США с настольной игрой «Монополия»

Илон Маск, предприниматель и миллиардер из Соединенных Штатов, высмеял работу Федеральной резервной системы (ФРС) страны, выложив на своей странице в социальной сети Х фотографию с правилами настольной игры «Монополия».
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