Что происходит в отношениях между Россией и Венгрией: от высылки дипломатов до совместных проектов

Отношения России и Венгрии осенью 2026 года переживают самое серьезное изменение за последние годы. После смены власти в Будапеште новый премьер-министр Петер Мадьяр начал сближение страны с Евросоюзом и НАТО и пересмотр политики, которую проводил его предшественник Виктор Орбан.
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