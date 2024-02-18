Израиль утвердил резолюцию, отвергающую "диктат" по признанию Палестины

Israel Defense Forces/Handout via REUTERS Правительство Израиля утвердило предложенную премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху резолюцию, которая отвергает "диктат" со стороны международного сообщества по статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию государства Палестина, сообщили в канцелярии главы кабмина.