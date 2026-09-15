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СФР заявил о росте среднего размера пособия по беременности для студенток-очниц

СФР заявил о росте среднего размера пособия по беременности для студенток-очниц

В Социальном фонде России (СФР) заявили, что средний размер пособия по беременности и родам для студенток-очниц вырос более чем вчетверо с 2025 года.

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