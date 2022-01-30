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Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство новой арены для «Торпедо»

Министерство строительства Нижегородской области выдало ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» разрешение на строительство ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде.

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