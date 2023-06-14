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В Хабаровском крае откроются круглогодичные "Русские ярмарки"

В Хабаровском крае откроются круглогодичные "Русские ярмарки"

Универсальные круглогодичные ярмарочные комплексы в рамках проекта "Русские ярмарки" появятся в следующем году в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, передает пресс-служба регионального правительства.

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