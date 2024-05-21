Проживающую в США актрису Марину Орлову лишили недвижимости в России

А почему конфисковали дом? По какой причине? Должна быть веская причина, а не просто чьи-то "хотелки"...

Л

Людмила

У Леонардо и Офелии , теперь другая Родина...сидеть на двух стульях, мало у кого получается...уехала и скатертью дорога...наших людей тоже без всяких веских причин лишают недвижимости, только потому что они россияне.