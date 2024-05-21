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Свежие комментарии

Проживающую в США актрису Марину Орлову лишили недвижимости в России

Проживающую в США актрису Марину Орлову лишили недвижимости в России

Марина Орлова, известная актриса, поделилась неприятной новостью о потере своего дома в Пятигорске. Она выразила недовольство ситуацией, так как эта недвижимость принадлежала ее семье на протяжении многих лет.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А почему конфисковали дом? По какой причине? Должна быть веская причина, а не просто  чьи-то &quot;хотелки&quot;...
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22 час.
Л
Людмила
У Леонардо и Офелии , теперь другая Родина...сидеть на двух стульях, мало у кого получается...уехала и скатертью дорога...наших людей тоже без всяких веских причин лишают недвижимости, только потому что они россияне.
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21 час.

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