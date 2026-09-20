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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ундав о невызове в сборную Германии: «Я не собираюсь сидеть и плакать. Думал, что создал кредит доверия благодаря ЧМ, доказывать состоятельность каждому тренеру выматывает, но я борюсь всю жизнь»

Нападающий « Штутгарта » Дениз Ундав отреагировал на непопадание в состав сборной Германии на октябрьскую паузу.

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