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Курская битва: ВСУ будто бы контролируют неправильной формы прямоугольник, 155 кв. км — но это не точно Враг перестал «шифроваться» и стал пиарится на нашей земле — первый признак возможного драпа

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Комментарии
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Silver Kont
В аэропорту вы никого не наловите, максимум возможного - отправить хохлопитеков обратно в гейропу....
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10 час.
Александр Ляшенко
Если на то пошло, укрожопых в плену более 6500 штук,но кем то разнесённая: &quot;мы своих нее бросаем&quot; даёт ублюдкам спекулировать и качать права при обмене.Нам надо быть циничнее с этими выблядками,которые то повара, то нечаянно на улице одели в форму всу.
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3 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
фильтруй информацию. Уже сказали, что там не будет обменного фонда
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1 час.

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