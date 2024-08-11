Курская битва: ВСУ будто бы контролируют неправильной формы прямоугольник, 155 кв. км — но это не точно Враг перестал «шифроваться» и стал пиарится на нашей земле — первый признак возможного драпа

Александр Ляшенко

Если на то пошло, укрожопых в плену более 6500 штук,но кем то разнесённая: "мы своих нее бросаем" даёт ублюдкам спекулировать и качать права при обмене.Нам надо быть циничнее с этими выблядками,которые то повара, то нечаянно на улице одели в форму всу.