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В Курской области уничтожили колонну 82-й штурмовой бригады ВСУ с техникой стран НАТО. Захвачены документы украинских военных

В Курской области уничтожили колонну 82-й штурмовой бригады ВСУ с техникой стран НАТО. Захвачены документы украинских военных

Уничтожение 82-й штурмовой бригады ВСУ с техникой НАТО в Курской области© РИА Новости Сегодня 17K прочитали Бойцы 810-й бригады Морской пехоты ВС России полностью уничтожили в Курской области моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, вооруженную бронетехникой стран НАТО, сообщил РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным Ветер.

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