В Архангельске прошел XIX фестиваль «Архангельск Блюз»

В нём приняли участие больше 20 коллективов из России и Кубы.В отличие от первых трёх концертов, завершающий, третий день фестиваля проходил в уютной, почти домашней обстановке — в архангельском джаз-клубе Тима Дорофеева.
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