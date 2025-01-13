«Режут хвост по частям»: отмена рейсов Flydubai из Сочи и Минвод создала серьезные проблемы и туристам, и турбизнесу

«Режут хвост по частям»: отмена рейсов Flydubai из Сочи и Минвод создала серьезные проблемы и туристам, и турбизнесуАвиакомпания Flydubai после крушения самолета азербайджанской авиакомпании Azal в казахском Актау отменила рейсы из Дубая в аэропорты Минвод и Сочи сначала до 2-3 января, потом до 8-9, а затем до 22.