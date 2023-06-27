Военное обозрение

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Глава Крыма: В Кировском районе республики подорваны железнодорожные пути

Глава Крыма: В Кировском районе республики подорваны железнодорожные пути

На территории Кировского района Республики Крым были подорваны железнодорожные пути. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, который рассказал некоторые подробности о последствиях вражеской диверсии в своем Telegram-канале.

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