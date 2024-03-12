В Красноярском крае осудят бизнесмена, незаконно продававшего нелегальный алкоголь и сигареты

Следователями ОМВД России по г. Норильску Красноярского края окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте нелегальной алкогольной и табачной продукции.
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