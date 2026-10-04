Ученые выяснили, как привычка много ходить влияет на здоровье подростков

Учёные Королевского колледжа Лондона и Университета Массачусетса в Амхерсте пришли к выводу, что чем больше шагов в день совершают подростки в возрасте одиннадцати-двенадцати лет, тем меньше проблем с психическим здоровьем у них выявляется год спустя .