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Ученые выяснили, как привычка много ходить влияет на здоровье подростков

Ученые выяснили, как привычка много ходить влияет на здоровье подростков

Учёные Королевского колледжа Лондона и Университета Массачусетса в Амхерсте пришли к выводу, что чем больше шагов в день совершают подростки в возрасте одиннадцати-двенадцати лет, тем меньше проблем с психическим здоровьем у них выявляется год спустя .

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