"Ущерба нет". Барнаульский застройщик Клейнатовский выступил с последним словом в суде

Его обвиняют по двум статьям УК РФ Глава строительной компании "ПР-Холдинг", бывший депутат АКЗС Евгений Клейнатовский, которого обвиняют по двум уголовным делам, выступил с последним словом в Центральном районном суде 20 января.
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