Вилкова вернулась в прошлое

На премьере фильма «1993», снятого под девизом «предчувствие гражданской войны», актриса поделилась. Екатерина Вилкова Пресс-служба фильма «1993» На премьере фильма «1993», снятого под девизом «предчувствие гражданской войны», актриса поделилась своими впечатлениями о том времени.