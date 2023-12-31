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СССР-Россия

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Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами

Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами

  Для России год завершается террористической атакой ВСУ на Белгород: по центру города нанесен ракетный удар — на момент написания текста известно о четырнадцати погибших (в том числе двоих детях) и более чем сотне пострадавших (около двадцати несовершеннолетних).

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Как всегда, слова, слова и красные линии.... А враг торжествует.
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15 час.
Александр Зиборов
Пора отвечать не нацистам Киева, но и их хозяевам...
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14 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
А чтобы не было эйфории у населения в укрорейхе от трагедии в Белгороде, нужно, что бы на этой территории не было света, воды, газа, что бы не работал транспорт, были закрыты магазины, не было интернета и телефонной связи, не было работы. Нужно приблизить этих негодяев к реалиям войны. Вот тогда и поторжествуют. Донбасс знает, как выживать в таких условиях, может поделиться.....если захочет.
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14 час.

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