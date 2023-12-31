Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами

ВТ

Вячеслав Тарасов

А чтобы не было эйфории у населения в укрорейхе от трагедии в Белгороде, нужно, что бы на этой территории не было света, воды, газа, что бы не работал транспорт, были закрыты магазины, не было интернета и телефонной связи, не было работы. Нужно приблизить этих негодяев к реалиям войны. Вот тогда и поторжествуют. Донбасс знает, как выживать в таких условиях, может поделиться.....если захочет.