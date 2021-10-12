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Новый премьер-министр Японии заявил о суверенитете над Южными Курилами

Новый премьер-министр Японии заявил о суверенитете над Южными Курилами

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, избранный на свой пост 4 октября, заявил, что суверенитет его страны распространяется в том числе на Южные Курилы.

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