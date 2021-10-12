Новый премьер-министр Японии заявил о суверенитете над Южными Курилами

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, избранный на свой пост 4 октября, заявил, что суверенитет его страны распространяется в том числе на Южные Курилы.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Машина Собчак совершила смертельное ДТП в Сочи: знаменитость скрылась с мета на самолете
Свежие комментарии