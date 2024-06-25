Татьяна Васильева рассказала, что было за день до отъезда Максима Галкина* из России: «Это уже как развлечение…»

Татьяна Васильева последние два года является активным и бессменным патриотом своей Родины. Актриса ездит на Донбасс, помогает в сборе гуманитарной помощи и всеми руками поддерживает специальную военную операцию.
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